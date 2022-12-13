Хирурги Петербурга спасли руку юной гимнастки из Соснового Бора

На тренировке в воскресенье юная спортсменка упала на вытянутую руку.

Медики Ленобласти и врачи Петербурга спасли руку 10-летней девочке-гимнастке из Соснового Бора. Об этом рассказали 17 января пресс-службе Педуниверситета.

На тренировке в воскресенье юная спортсменка упала на вытянутую руку. В результате получила закрытый перелом со смещением, и повреждение плечевой артерии и нерва.

В больнице врачи заметили, что на лучевой артерии не было пульсации, иначе говоря, кровотока. Для восстановления необходимо было вмешательство сосудистых микрохирургов. После сложной операции врачи смогли вернуть кровоток. Впереди у девочки реабилитация и лечение, после этого она сможет вернуться к тренировкам.

Фото: Piter.tv

