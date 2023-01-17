Петербурженка Мария Рослякова установила рекорд в экстремальных условиях Арктики

Мария Рослякова установила рекорд в экстремальных условиях Арктики.

Гимнастка из Санкт-Петербурга Мария Рослякова стала первой спортсменкой, исполнившей художественную программу на Северном полюсе. Выступление официально внесено в российский и международный реестры рекордов. Об этом сообщает КП.:

Мария Рослякова, гимнастка из Санкт-Петербурга, 7 июля выполнила программу по художественной гимнастике в районе географической точки 90 градусов северной широты. Выступление состоялось на специальном ковре, разложенном на поверхности льда.

Спортсменка исполнила элементы с лентой, булавами и мячом. Температура воздуха во время выступления составляла около 0 °C. Неподалеку от площадки находился атомный ледокол "50 лет Победы", с борта которого за программой наблюдали участники арктической экспедиции.

Проект был организован тренером Анной Полуниной. Рекорд официально зафиксирован 5 августа в Реестре рекордов России, а также в международной базе INTERRECORD в категории "Официальное превосходство".

Фото: Telegram / Екатерина Сиротина