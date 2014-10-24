Солист группы "Пицца" рассказал о создании санудтреков к сериалам

Треки группы "Пицца" можно услышать во многих российских сериалах. Как рассказал солист коллектива Сергей PIZZA Приказчиков в программе "Тет-а-тет с Марусей" Марусе Михейчик, использованные в проектах песни не были написаны специально под них. Слова музыканта передаёт телеканал "360".
Приказчиков отметил, что особенно много композиций группы (около пяти) использовано в сериале "Молодежка". Во время съёмок он был частью лейбла "Монолит", у которого могли быть договорённости с продюсером проекта. Однако самостоятельных шагов для этого музыкант не принимал.
Я никогда не делал этого специально, но они (композиции — прим. ред.//) входили. Больше всего наверное [песен] в „Молодежке"".
Сергей PIZZA Приказчиков, солист группы "Пицца"
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Фото: YouTube / АНТИСАНКЦИИ
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