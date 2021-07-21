Вандалы нанесли ущерб полиции и городскому и частному имуществу.

В Колумбии мирные марши закончились беспорядками. Об этом местным журналистам рассказал глава Национальной полиции. В общей сложности правоохранителям пришлось задержать 22 человека. Травмы во время акции получил 21 представитель закона.

По итогам дня протестов 20 июля ... 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан. Хорхе Варгас, глава Национальной полиции Колумбии

Напомним, что 20 июля в стране прошло порядка 200 акций протеста на территории столицы (в Боготе), а также еще 26 мероприятий в других городах. В большинстве они представляли мирные марши и концерты. В конце дня к активистам присоединились вандалы. Большая часть противоправной деятельности со стороны демонстрантов фиксировалась в Боготе, Кали, Медельине, Манисалесе, Нейве, Пасто и Попаяне. Злоумышленника удалось нанести ущерб 10 общественным автобусам, нескольким банкоматам, магазинам и госучреждениям. Они также нападали на патрули полиции.

Девять человек пострадали в результате наезда машины на террасу бара в Испании.

Видео: Youtube/AFP News Agency