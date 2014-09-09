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Девять человек пострадали в результате наезда машины на террасу бара в Испании

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За рулем находился 30-летний подданный Испании.

По меньшей мере девять человек пострадали в испанской Марбелье, когда автомобиль въехал в террасу бара. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

За рулем находился 30-летний подданный Испании. Инцидент произошел в 15:15 по местному времени (16:15 мск).

По предварительной информации, тест на наличие в крови водителя алкоголя или наркотических веществ показал отрицательный результат. Полиция выясняет причины произошедшего.

В июне министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом.

Видео: Twitter/noticias4visio

Теги: автомобиль въехал в толпу, испания
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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