В Колпино ночью тушили 600 кв.м. горящих складов

Два часа экстренные службы пытались справиться с пожаром на стройке.

В Колпинском районе Петербурга спасатели в ночь на 25 июня тушили крупное возгорание. В общей сложности пострадало около 600 квадратных метров территории. Пламя затронуло сооружения ангарного типа. Об этом заявляют в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на участок возле дороги на Металлострой. Пожар захватил строящийся объект. Ситуации присвоили ранг БИС №1. Специалисты смогли локализовать возгорание к двум часам ночи, спустя 20 минут после выезда на место событий. Полностью от пожара избавились к половине третьего утра.

В общей сложности на участке работали шесть экстренных групп ГУ МЧС и 30 человек спасателей. Человеческих жертв нет.

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Фото: Piter.tv