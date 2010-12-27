На этот раз сотрудники центра реабилитации решили выпустить своих подопечных на южном берегу Финского залива.

В понедельник, 24 июня, Фонд друзей балтийской нерпы выпустил "славную тюленьку". Сообщение появилось в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".

Новую жизнь на воле начали нерпа и тюлень по имени Окунева-2 и Малышка Нерва.

С ушедшей нерпой с плеч свалилась огромная ответственность за очень редкого обитателя Финского залива. Нерпа нам запомнится своей абсолютной уверенностью в том, что неё девять запасных жизней и тем, что она живёт в неком защитном коконе придающем ей абсолютную неуязвимость сказано в сообщении

Волонтеры Вячеслав и Елена уже более 10 лет спасают редких краснокнижных животных - балтийских кольчатых нерп.

Ранее мы сообщали о том, что в Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов.

Фото:Фонд друзей балтийской нерпы