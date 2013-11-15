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В Коломбо протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки

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Известно, что во время митинга пострадали не менее 30 людей.

В Коломбо протестующие попали в резиденцию президента  Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. Об этом сообщили в Adaderana.

Как сообщили на информационном портале, сотрудники полиции попытались остановить толпу и применили слезоточивый газ в районе Джанадхипати Мавата. 

Известно, что во время митинга пострадали не менее 30 людей. Среди них есть полицейские. 

В  AFP отметили, что президент успел уехать из резиденции. Сейчас информации о его местонахождении нет.

Напомним, протесты на Шри-Ланке начались еще в апреле. Жителей пугает экономическая ситуация, которая образовалась в государстве.12 апреля власти страны объявили дефолт из-за мирового кризиса.

Ранее на Piter.tv: жители Шри-Ланки на митинге потребовали от президента уйти в отставку.

Видео: Телеграм / SHOT

 

Теги: ворвались в резиденцию президента, коломбо, протесты, шри-ланка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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