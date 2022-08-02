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В Китае заявили об отсутствии подтверждений проведения КНДР каких-либо ядерных испытаний

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Чжан Цзюнь рассказал о том, что пока что Северная корея не провела испытания, о которых говорят в Сеуле и Вашингтоне.

В Китае заявили об отсутствии на данный момент подтверждений проведения Северной Кореей каких-либо ядерных испытаний. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Женеве сделал постоянный представитель КНР при Всемирной организации. При этом ранее в Республике Корея и США несколько месяцев утверждали, что КНДР занимается подготовкой к организации очередных ядерных испытаний. По мнению стран, сейчас северокорейские специалисты ждут подтверждения миссии от Ким Чен Ына. 

Мы все очень пристально наблюдаем за ситуацией на Корейском полуострове и видим там рост напряженности, <...> тем не менее касательно ядерных испытаний мы не располагаем какой-либо подтвержденной информацией. 

Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Эксперт добавил, что Китай наблюдал неоднократные утверждения о проведении ядерных испытаний в КНДР, но до сих пор никакого тестирования данного вида оружия Северной Кореей не проводилось.

Постпред КНР при ООН: AUKUS может привести к гонке вооружений в регионе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: китай, кндр, оон, северная корея, чжан цзюнь, ядерное оружие, ядерные испытания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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