Постпред КНР при ООН: AUKUS может привести к гонке вооружений в регионе

Чжан Цзюнь рассказал о "двойных стандартах" у США, Великобритании и Австралии.

Китайский постоянный представитель при ООН считает, что проект AUKUS по строительству атомных подводных лодок (в трехсторонний оборонный союз входит Австралия, Великобритания и США) может привести к гонке вооружений в регионе. У КНР данная инициатива вызывает обеспокоенность. Дипломат Чжан Цзюнь в рамках пресс-конференции, посвященной председательству Пекина в Совете Безопасности в августе, пояснил, что объяснения стран-участниц нового военного альянса недостаточны для того, чтобы развеять опасения.

Мы слышали объяснения наших американских, британских и австралийских друзей, но, честно говоря, эти объяснения недостаточны <...>. Этот проект сопряжен с передачей обогащенного урана и других ядерных материалов <...>. Это вызывает сомнения относительно мира и стабильности. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Китайский дипломат указал на несоответствие проекта AUKUS заявлениям участников союза по вопросу нераспространения ядерных вооружений. При этом Великобритания и США занимают категоричную позицию в отношении появления ядерного арсенала у Ирана и Северной Кореи. По мнению же британцев и американцев, AUKUS они считают не нарушающими нормы и требования. В КНР подчеркнули, что речь идет о двойных стандартах.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций