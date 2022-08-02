Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН

Чжан Цзюнь предложил "заменить" кондиционер веерами.

Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совета безопасности ООН. В рамках пресс-конференции постоянного представителя КНР при Всемирной организации, Чжан Цзюнь отметил, что во время председательства КНР в августе на СБ, будет реже включаться кондиционер в помещении. Этот жест станет символическим в борьбе с глобальным потеплением. Также делегаты из Пекина планируют раздать иностранным коллегам веера. Чжан Цзюнь показал журналистам традиционные китайские веера во время брифинга в Женеве.

Надеюсь, с этим веером мы сами понизим глобальную температуру, а также остудим напряженность и эмоциональное общение между членами СБ. Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Дипломат уточнил, что если в зале будет слишком тепло, то Китай рекомендует делегатам не надевать на мероприятия галстуки.

Постпред КНР в ООН предупредил о вреде визита Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

