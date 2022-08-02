Постпред КНР в ООН предупредил о вреде визита Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая

Чжан Цзюнь рассказал о "красной линии" в отношении с другими странами.

Китайский постоянный представитель в ООН предупредил о вреде визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая. Информацию дипломат предоставил в рамках пресс-конференции, созванной в честь председательства Пекина в Совете Безопасности ООН. Страна принимает данное право в августе. Чжан Цзюнь подчеркнул, что КНР внимательно следит за возможной рабочей поездкой американского конгрессмена на островную территорию.

Мы все прекрасно знаем, что Тайвань - это неотъемлемая часть территории Китая. Принцип "одного Китая" - это красная линия и мы никому не позволим пересекать ее. <...> Мы расцениваем этот визит как крайне опасный и крайне провокационный. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Напомним, что американская делегация во главе с Нэнси Пелоси в воскресенье 31 августа вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань не упоминается в официальном сообщении на сайте конгрессмена. Однако, по сведениям ряда местных СМИ, Нэнси Пелоси планирует посетить остров.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций