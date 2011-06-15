  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:31
151
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Китае заявили о "зашедших в тупик" отношениях с США

0 0

Пекин просит Вашингтон не рассматривать Китай в качестве условного противника.

Китай призывает Соединенные штаты Америки исправить свою "крайне опасную" политику в его отношении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн во ходе встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман, пишет "РИА Новости".

По словам Се Фэн, Пекин просит Вашингтон не рассматривать Китай в качестве условного противника.

Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие Китая, и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими и их гегемония может продолжаться.

Се Фэн, замглавы МИД КНР 

По мнению заместителя министра, власти Соединенных Штатов пытаются восстановить чувство собственного превосходства, когда говорят о вражеских намерениях Пекина.

В свою очередь в Государственном департаменте США заявили, что государство конкурирует с КНР по ряду вопросов, однако при этом "не стремятся к конфликту".

Ранее глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны совместно противостоять политизации и стигматизации пандемии коронавируса.

Видео: YouTube / Arirang News

Теги: кнр, отношения китая и сша, се фэн, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии