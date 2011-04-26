В МИД Китая оценили сотрудничество с РФ во время пандемии.

Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны совместно противостоять политизации и стигматизации пандемии коронавируса. Такое заявление Ван И сделал во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Мероприятие состоялось в Ташкенте. Чиновники переговорили друг с другом в четверг 15 июля.

Противоэпидемическому сотрудничеству предстоит пройти долгий путь. Обе стороны должны вести решительную борьбу с двумя вирусами: во-первых, усилить сотрудничество в сфере вакцин; во-вторых, усилить сплоченность в борьбе с политическим вирусом. Ван И, глава МИД Китая

Китайский специалист надеется на продолжении совместной работы РФ и КНР, в частности, по вопросу происхождения ковида. Он также призвал отстаивать авторитет науки.

Лавров: военное сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран.

Фото: Youtube / Russian International Affairs Council