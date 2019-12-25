Лавров: военное сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран

В МИД РФ оценили 20-летнее сотрудничество с Пекином.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество между Москвой и Пекином не направлено против третьих стран. По мнению специалиста, успешное взаимодействие в данном направлении носит исключительно оборонный характер. Об этом чиновник рассказал в интервью для "Российской газеты" и китайского издания "Жэньминь Жибао", посвященному 20-летию подписания Договора о добрососедстве и дружбе между РФ и Китаем.

Регулярно проходят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал СМИ о том, что важное значение в сотрудничестве между РФ и КНР имеет соглашение об отсутствии взаимных территориальных претензий. Между сторонами урегулирована пограничная проблема и определена российско-китайская государственная граница.

Пенс: Байдену следует значительно ужесточить курс в отношении Китая.

Фото: МИД России