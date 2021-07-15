Пенс: Байдену следует значительно ужесточить курс в отношении Китая

Экс-представитель Белого дома ценил современную политику США в отношении Китая.

Бывший американский вице-премьер Майкл Пенс считает, что президенту Джо Байдену следует значительно ужесточить курс в отношении Китая. Такое заявление политик сделал во время выступления в неправительственном фонде в Вашингтоне. Специалист уверен в том, что Пекин надеется закрепить за собой лидирующую мировую позицию. Республиканский представитель раскритиковал КНР за враждебные намерения по отношению к Вашингтону. При этом он увидит угрозу от Пекина большую, чем исходила от Советского Союза во время холодной войны.

Китай, возможно, пока не является империей зла, но он ежедневно упорно работает над тем, чтобы стать таковой. Майкл Пенс, бывший вице-президент США

По словам Пенса, действующая власть Белого дома сейчас теряет лидирующие позиции по сравнению с коммунистическим Китаем. В частности, этому якобы способствует возвращение США к выполнению Парижского соглашения по климату и отмена решения о выходе США из ВОЗ. Пенс объяснил журналистам, что Вашингтон не может позволить КНР построить военную базу на территории Латинской Америки или вообще на Западном полушарии.

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Видео: YouTube / The Heritage Foundation