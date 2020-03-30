За день инфекция подтвердилась у 31 человека.

В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один местный житель. Об этом сообщили представители государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР. По стране инфекция выявлена у 31 человека, из них 30 пациентов прибыли из-за границы. На данный момент в больницах Китая с зарегистрированным коронавирусом находятся 2,4 тысячи человек. Состояние 633 пациентов оценивается как тяжелое.

Напомним, что с 28 марта в Китае объявлено окончание эпидемии коронавируса. Власти заявили, что им удалось остановить распространение инфекции. СМи узнало о том, что несколько десятков зараженных инфекцией не попали в официальные списки из-за отсутствия симптомов. Об этом 22 марта рассказали местные журналисты со ссылкой на закрытые данные правительства. Согласно статистике, число заболевших на самом деле в Китае может достигать 125 тысяч человек.

Раскрыто будущее Китая после эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube/ITV News