Иностранные эксперты считают, что Китай будет менее свободным.

Раскрыто будущее Китая после эпидемии коронавируса. Автор The National Interest считает, что КНР после распространения инфекции станет еще менее свободным. Эксперт Вэйфэн Чжун из Университета Джорджа Мейсона (США) разработал специальный индикатор Policy Change Index for China, который позволяет отследить изменения политики Поднебесной с 1951 года по наши дни.

PCI-China подсказал ученым в январе 2019 года, что Китай не отступит от требований США в области налогов и товарооборота. Это стало известным еще до того, как между странами накалилась торговая война. Сейчас анализ показывает поворот режима Китая в сторону "более жестких позиций внутри страны, за рубежом". Чжун уверен, что на данный момент у председателя Китая Си Цзиньпина есть достаточно времени для того, чтобы поменять политику.

Автор статьи отметил, что PCI-China анализирует ситацию благодаря изучению пропагандистских материалов, а также алгоритмам машинного обучения.

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