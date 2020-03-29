Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса

Важное заявление сделал представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса. По словам официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна, на 28 марта количество случаев заражения инфекцией составило менее 3 тысяч. Как сообщили РИА "Новости", так распространение коронавирусной инфекции в Китае получилось остановить.

Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки в столице России подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Почти 15% тяжело больных граждан с коронавирусом в Москве моложе 40 лет.

Видео: ITV News / YouTube