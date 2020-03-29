Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

Об этом рассказали в штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Стало известно, что заболевание коронавирусом – проблема не только для пожилых людей. Как рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, за минувшие сутки в городе подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Почти 15% тяжело больных граждан с коронавирусом в Москве моложе 40 лет.

При этом в числе зараженных – 152 человека, которым от 18 до 65 лет и только 32 человека старше 65 лет. Отмечается, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены почти 40% пациентов младше сорока.

Всего число заболевших коронавирусом в столице превысило тысячу человек (1014 случаев), а среди всех зараженных 46% пациентов - от 35 до 64 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье, 29 марта, петербуржцы начали получать СМС-рассылку от МЧС. Ведомство напоминает, что нарушение карантинных мероприятий грозит административной и даже уголовной ответственностью. Необходимо соблюдать режим самоизоляции.