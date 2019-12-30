В Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть

Количество жертв возросло до 80 человек.

Общее число погибших от пневмонии нового типа в Китае достигло 80 человек. За последние сутки от инфекции скончались 24 местных жителя. Все новые летальные случаи приходятся на провинцию Хубэй. Именно там расположен очаг эпидемии - город Ухань. О статистике сообщили представители государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Число заболевших коронавирусом увеличилось на треть. Количество пациентов приравнивается к почти 2800 китайцам. За пределами материковой части государства найдены еще несколько заболевших. Среди них пятеро находятся в Гонконге, пять - в Макао и четыре в Тайване. За пределами страны подтверждены еще несколько случаев заболевших. Семь найдено в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии, Франции. Еще два случая зафиксировано во Вьетнаме и один - в Непале.

Ранее Piter.tv писал о том, что ОАЭ готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом.

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