Пациентом оказался житель города Чжэньцзян.

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом общественности рассказали представители Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены. Документ размещен на сайте утром 1 июня. Известно, что пациент инфицировался на территории восточной провинции КНР Цзянсу.

H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека. заявление китайских экспертов

Штамм выявлен в 41-летнем мужчине, проживающем в городе Чжэньцзян. В конце апреля пациент почувствовал жар, а спустя несколько дней из-за ухудшения состояния обратился к врачу. Его госпитализировали. Сейчас состояние местного жителя стабилизировалось. Оно практически полностью соответствует критериям выписки из медицинского учреждения.

В Китае объяснили, что 28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний получил биологические материалы пациента, после чего провел их анализ. Ученые пришли к выводу, что мужчина инфицировался H10N3. Все люди, находившиеся с ним в контакте, помещены в карантин.

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