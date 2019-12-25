Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

Роспотребнадзор готовится к возможной эпидемии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа A(H5N8) среди людей. Об этом чиновница рассказала в интервью ТАСС. Она напомнила, что в феврале A(H5N8) был выявлен у нескольких граждан РФ. Сейчас специалисты полагают, что штамм мутирует и сможет распространяться от зараженного к здоровому человеку. Попова рассказала, что у медиков есть возможность подготовиться к этой ситуации и вовремя создать вакцину.

Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится...Но мы увидели это раньше, чем наступила беда. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт добавила, что сочтет счастливым случаем, если новая вакцина не понадобится пациентам. Она напомнила, что Россия предупредила мировую общественность об угрозе. Открытие нового штамма, по словам Поповой, имеет "мировой уровень" по значению. Оно стало результатом работы отечественной системы санитарно-эпидемиологического надзора.

Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8.

Фото: Kremlin.ru