Анна Попова сообщила, что пока что штамм не передается от человека к человеку.

Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8. По данным от Анны Поповой, инфекция может передаваться только от птиц к человеку, но не может передаваться от человека к человеку. Такие сведения чиновница привела в интервью журналистам канала "Россия-24".

Пока мы видим, что новый возбудитель, а он уже теперь новый, гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По слова эксперта, только время покажет, как быстро следующие мутации вируса начнут передаваться от человека к человеку.

Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма COVID-19 в России.

Видео: Youtube/Россия 24