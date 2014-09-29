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Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом

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По ее словам, сейчас не стоит отпускать ситуацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-1".

Попова отметила, что сейчас общими усилиями удается сдерживать распространение COVID-19, а ежедневные показатели заболеваемости снижаются. Однако, по ее словам, 12 тысяч заражений за сутки - это большое число. И поэтому возможность встретить вирус в популяции среди людей очень высока.

Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Риски еще достаточно велики. Иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью. Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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