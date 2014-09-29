Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-1".
Попова отметила, что сейчас общими усилиями удается сдерживать распространение COVID-19, а ежедневные показатели заболеваемости снижаются. Однако, по ее словам, 12 тысяч заражений за сутки - это большое число. И поэтому возможность встретить вирус в популяции среди людей очень высока.
Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Риски еще достаточно велики. Иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью. Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://srt.vg/soska