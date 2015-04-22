Он является таким же заразным, как британский вариант COVID-19.

ВОЗ признала повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщила эксперт организации Мария ван Керкхове на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Ван Керкхове отметила, что этот штамм является таким же заразным, как британский вариант COVID-19. Однако распространение инфекции можно взять под контроль, если внедрить необходимые меры.

По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим изменений. В том, что касается эффективности вакцин, то в настоящее время на этот счет проводятся исследования Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Напомним, что впервые новый штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР в октябре 2020 года

Ранее стало известно, что ВОЗ считает маловероятной версию о завозе коронавируса в Китай извне.

Видео: YouTube / WHO