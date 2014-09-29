Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-1".
Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто вернувшись из любой поездки заболел, проявил какие-то симптомы. Пока это единичные находки. Но они говорят о том, что распространения иных штаммов в России нет.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Также Попова отметила, что обе российские вакцины "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" эффективны против британского варианта COVID-19. То же самое касается тех, кто уже переболел вирусом.
Ранее Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом
Видео: YouTube / Россия 24
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