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Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма COVID-19 в России

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По ее словам, были только единичные находки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии распространения британского штамма коронавируса в России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-1".

Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто вернувшись из любой поездки заболел, проявил какие-то симптомы. Пока это единичные находки. Но они говорят о том, что распространения иных штаммов в России нет.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также Попова отметила, что обе российские вакцины "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" эффективны против британского варианта COVID-19. То же самое касается тех, кто уже переболел вирусом.

Ранее Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: анна попова, британский штамм, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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