В Китае увольняют за использование iPhone и заставляют покупать Huawei

Так компании ответили на санкции США.

В Китае начали увольнять за использование iPhone и заставлять покупать Huawei. Так китайские компании решили поддержать Huawei, против которой введены санкции со стороны властей США. Об этом сообщило издание Mydrivers.

Такие правила ввели сразу несколько работодателей в Ките. Например, это Jiangsu Capital Wine & Spirits Co, которая объявила сотрудникам о запрете использования iPhone и замене его в течение месяца на устройство Huawei.

Также работник может быть и уволен за недавнюю покупку iPhone, а вот Huawei можно купить с 15% скидкой.

Huawei может уйти с рынка смартфонов из-за санкций США.

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