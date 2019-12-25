Huawei может уйти с рынка смартфонов из-за санкций США

При оптимистичном варианте – компания продолжит существовать, но потеряет большую долю рынка.

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Huawei может уйти с рынка смартфонов после введения новых санкций в отношении компании со стороны США.

Из-за введенных санкций американский бизнес ограничен в вопросе сотрудничества с китайским производителем электроники. А в скором будущем китайской компании запретят приобретать чипы из США для своих устройств. Аналитик считает, что третий пакет санкционных мер может оказаться для Huawei фатальным. При оптимистичном варианте – компания продолжит существовать, но потеряет большую долю рынка, при пессимистичном – компания совсем перестанет производить смартфоны.

Минг-Чи Куо отметил, что Huawei, в случае запрета на продажу компании чипов, придется искать других поставщиков, что приведет к потере качества.

Ранее Китай оценил новые санкции против Huawei.

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