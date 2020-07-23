В Китае сравнили американский THAAD с российским С-500

В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500. Об этом сообщило местное издание Sina. В Пекине считают, что Российский ЗРК значительно превосходит по параметрам американскую технику.
Пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский
авторы публикации Sina
Журналисты рассказали, что система ПРО THAAD - это образец научно-технического потенциала США. Комплекс нацелен на обнаружение и защиту территории от баллистических ракет, которые могут прилететь из верхних слоев атмосферы. Также ПРО может сбивать боевые самолеты.
В Китае напомнили, что THAAD не может соперничать с С-500 "Прометеем", так как последний способен ликвидировать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолеты, а также сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и противодействовать низкоорбитальным спутникам.
Египетское издание восхитилось системой С-500.
Видео: Youtube/ UNITED STATES ARMY
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