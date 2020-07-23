В Китае сравнили американский THAAD с российским С-500

В сравнении Sina победу одержал российский комплекс.

В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500. Об этом сообщило местное издание Sina. В Пекине считают, что Российский ЗРК значительно превосходит по параметрам американскую технику.

Пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский авторы публикации Sina

Журналисты рассказали, что система ПРО THAAD - это образец научно-технического потенциала США. Комплекс нацелен на обнаружение и защиту территории от баллистических ракет, которые могут прилететь из верхних слоев атмосферы. Также ПРО может сбивать боевые самолеты.

В Китае напомнили, что THAAD не может соперничать с С-500 "Прометеем", так как последний способен ликвидировать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самолеты, а также сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и противодействовать низкоорбитальным спутникам.

Египетское издание восхитилось системой С-500.

Видео: Youtube/ UNITED STATES ARMY