Рейн Мюллерсон сообщил о том, когда эксперты ожидают завершения ближневосточного кризиса.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета 2026 года. Соответствующее заявление сделал, эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала для норвежского журналиста Гленна Дизена, выступая в эфире иностранного корреспондента на YouTube-канале.

Если говорить с юридической точки зрения, поскольку я юрист, это ничем не спровоцированное вооруженное нападение Израиля и США на Иран. <…> Как и многие другие, это конфликт не будет краткосрочным. Вероятно, он продлится не только недели, но и месяцы — некоторые даже говорят, что до конца лета. Рейн Мюллерсон, эксперт

Эксперт назвал главные причины, которые, на его взгляд, вынудят еврейское государство и вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе прекратить боевые действия в отношении Ирана. Рейн Мюллерсон заметил, что речь идет о закрытии Ормузского пролива и разрушении энергетических объектов, расположенных на земле стран Персидского залива. Также для краткосрочной и среднесрочной перспективе важно то, что Израиль и США истощают собственные запасы по ракетам-перехватчикам, включая противовоздушные комплексы THAAD и Patriot.

Риттер: США в Иране показали России несостоятельность своего арсенала.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen