На Западе заметили, что Россия выигрывает от роста цен на нефтепродукты на мировых рынках.

Нападение американских военнослужащих на иранскую территорию продемонстрировало российскому руководству несостоятельность боевого арсенала вашингтонской администрации. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Эксперт заметил, что правительство в Тегеране остается в более выгодном положении, как ы контеrcте будущих переговоров с США, так и военном плане.

Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "Золотого купола"? Знаете, это позор. Скотт Риттер, эксперт

Риттер: США не достигли заявленных целей в операции против Ирана.

