Нападение американских военнослужащих на иранскую территорию продемонстрировало российскому руководству несостоятельность боевого арсенала вашингтонской администрации. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Эксперт заметил, что правительство в Тегеране остается в более выгодном положении, как ы контеrcте будущих переговоров с США, так и военном плане.
Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "Золотого купола"? Знаете, это позор.
Скотт Риттер, эксперт
Риттер: США не достигли заявленных целей в операции против Ирана.
