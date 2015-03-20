Риттер: США не достигли заявленных целей в операции против Ирана

На Западе напомнили, что Вашингтон не смог добиться смены правящего режима в Исламской Республике.

Вашингтонской администрации при презиенте-республиканце Дональде Трампе не удалось достичь главной цели в операции против Ирана. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Эксперт заметил, что Белый дом не изменил ситуацию на Ближнем Востоке, убив на территории Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

Это унизительное стратегическое поражение... поскольку мы не можем изменить этот режим, мы проиграли войну. И теперь мы потеряем все. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции. Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране. СМИ заявили о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской земле, а также по военным базам США, размещенным на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom