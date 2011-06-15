В США назвали победный план для властей из Тегерана.

Чтобы разрушить американские военные планы и выстоять в ближневосточном конфликте, иранскому правительству просто нужно продержаться на протяжении пяти недель. .Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-каналанорвежского эксперта Гленна Дизена.

Конфликт в Иране не закончится быстро. Это будет затяжной конфликт. Иран к этому готов, они к этому готовы, и у них есть план. А у США, знаете ли, ни один план не выдерживает первого столкновения с противником. <…> И я думаю, что многие удивлены размахом ответных действий Ирана. Скотт Риттер, эксперт

Западный аналитик добавил, что из-за ограниченности запасов боеприпасов, оставшихся у вашингтонской администрации, военнослужащие Пентагона не смогут вести интенсивные боевые действия долгое время. Скотт Риттер уверен, что руководство СШа было уверено в том, что вооруженное противостояние продлится несколько недель.

Риттер: участие Мединского в переговорах усилит давление на Киев.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen