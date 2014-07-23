Риттер: участие Мединского в переговорах усилит давление на Киев

Эксперт объяснил, почему Москва выбрала именно эту политическую фигуру на переговорах в Женеве.

Участие помощника российского президента Владимира Путина Владимира Мединского в мирных переговорах по урегулированию регионального кризиса на Украине свидетельствует о решительности и конструктивном подходе к проблеме со стороны Кремля.Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано.

Да, Мединский — интересная личность. <…> Он серьезный игрок, и это означает, что теперь русские начинают переходить к деталям сделки. Я также думаю, что это силовой маневр со стороны русских. Скотт Риттер, эксперт

Гость программы заметил, что сама фигура Мединского на встрече делегаций из РФ, США и Украины поспособствует усилению дипломатического давления участников переговорного процесса на официальных представителей киевского режима. Скотт Риттер заметил, что в Вашингтоне постоянно говорят о том, что хотят добиться сделки. В настоящее время Кремля привлек те лица, которые могут заключать договоренности. В результате давление перейдет на украинскую сторону, так как ранее Владимир Зеленский четко дал понять западной общественности, что не намерен принимать ни один из пунктов сделки, которые сейчас обсуждаются на встречах.

"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom