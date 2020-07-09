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В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе

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Пламя локализовали к трем часам утра.

В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Синьхуа. Очевидцы объяснили, что в провинции Сычуань на юго-западе страны произошла трагедия. О взрыве рассказали местные жители в ночь на 9 июля. 

Взрыв был вызван пожаром, начавшимся распространяться в поселке Наньфан города Гуанхань. Спасательным службам удалось локализовать пламя к трем часам утра по местному времени. Глава городского парткома Чжан Цзюньи объяснил журналистам, что огонь возник на территории производственного помещения завода "Цзиньянь".

Полиция занимается расследованием причин произошедшего.

В Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 20 человек.


 

Теги: взрыв, китай, пиротехника
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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