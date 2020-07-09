Еще 39 человек получили ожоги 80-90% тела, семеро считаются пропавшими без вести.

В Колумбии число жертв взрыва бензовоза выросло до 20 человек. Об этом сообщили местные СМИ. Журналисты рассказали, что десять пострадавших скончались в больницах в вторник и среду. В настоящее время пропавшими числятся еще семеро местных жителей. Предположительно, они сгорели.

По последней информации властей, уже 20 человек погибли в результате ожогов, полученных при взрыве грузовика на обочине шоссе "Сьенага - Барранкилья" заявление издания Tiempo

Напомним, что трагедия произошла на севере Колумбии, в районе Тасахеры в Магдалене. В понедельник на территории муниципалитета Пуэбловьехо перевернулся бензовоз. Жители с канистрами столпились около транспорта, но неожиданно произошел взрыв.

Кроме 20 жертв зарегистрировано 39 раненых. Они доставлены с ожогами 80-90% тела доставлены в больницы Вальедупара, Барранкильи и Боготы.

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Видео: YouTube / AFP News Agency