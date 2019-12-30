Различают легкую и тяжелую формы.

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Преимущественным путем заражения остается воздушно-капельный. Однако получить инфекцию можно и через прикосновение к глазам грязными руками. Об этом сообщил член экспертной группы государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Синван.

Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии прокомментировал чиновник

На раннем этапе болезнь проявляется высокой температурой, слабостью и сухим кашлем. У тяжелобольных наблюдается затруднение дыхания вплоть до дыхательной недостаточности. В последнее время учащаются случаи легкой формы вирусного заболевания. В большинстве случаев не доходило до воспаления легких. лечение такого пациента занимается около недели. При тяжелой форме - от двух недель.

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