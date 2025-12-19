Максимальная дальность полета воздушного судна составляет 1,8 км.

В Китае прошел первый полет беспилотного транспортного самолета. Об этом сообщает агентство China News со ссылкой на компанию China Ordnance Industry Group Co.

Отмечается, что полет выполнял самолет Tianma-1000, внутри которого не было пилота для управления воздушным судном. В компании подчеркнули, что этот самолет является первой в Китае средневысотной низкозатратной транспортной платформой, достигшей "адаптации по сложному рельефу плато". Tianma-1000 также выделяется ультракоротким взлетом и посадкой, быстрым переключение двухрежимных грузовых и воздушных перевозок.

Максимальная дальность полета воздушного судна составляет 1,8 км с грузоподъемностью в 1 т. Tianma-1000 может осуществлять крупномасштабные перевозки за один полет.

Фото: pxhere.com