В Китае при оползне погибли 12 человек

Власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении.

В китайской провинции Хунань при оползне погибли 12 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел утром 28 июля в поселке в городском округе Хэнъян. Оползень, вызванный паводком, опрокинул дом. По предварительным данным, под завалами оказались 18 человек. Власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении. Из региона эвакуировали около 300 тысяч человек.

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Видео: YouTube / CGTN