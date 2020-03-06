  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Китае при оползне погибли 12 человек

0 0

Власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении.

В китайской провинции Хунань при оползне погибли 12 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел утром 28 июля в поселке в городском округе Хэнъян. Оползень, вызванный паводком, опрокинул дом. По предварительным данным, под завалами оказались 18 человек. Власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении. Из региона эвакуировали около 300 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что на федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту.

Видео:  YouTube / CGTN

Теги: жертвы, китай, оползень
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии