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На федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту

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По предварительным данным, обрушение произошло в районе переходной плиты моста.

На федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Инцидент произошел днем 21 июля на федеральной автодороге А-333 "Култук – Монды – граница с Монголией". Движение автомобильного транспорта было полностью остановлено. По предварительным данным, обрушение произошло в районе переходной плиты моста.

В ведомстве отметили о мероприятиях по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом. Всего в работе по восстановлению движения будет задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, один экскаватор и пять дорожных рабочих.

Ранее мы сообщали, что в Омске начались сильные ливни и ветер.

Видео: Соцсети

Теги: бурятия, обрушение моста, федеральная трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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