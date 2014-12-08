На федеральной трассе в Бурятии размыло подъезд к мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Инцидент произошел днем 21 июля на федеральной автодороге А-333 "Култук – Монды – граница с Монголией". Движение автомобильного транспорта было полностью остановлено. По предварительным данным, обрушение произошло в районе переходной плиты моста.
В ведомстве отметили о мероприятиях по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом. Всего в работе по восстановлению движения будет задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, один экскаватор и пять дорожных рабочих.
Ранее мы сообщали, что в Омске начались сильные ливни и ветер.
Видео: Соцсети
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все