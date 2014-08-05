Улицы и дороги города оказались под водой.

В Омске начались сильные ливни и ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сегодня, 17 июля, город накрыли порывы ветра 17-20 метров в секунду и проливные дожди. Улицы и дороги Омска оказались под водой. На улице Ленина в центре города водой затопило подземные пешеходы и магазины. Кроме того, местами была остановлена работа общественного транспорта. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности во время непогоды.

Ранее синоптик Шувалов заявил о жаркой погоде в Москве в первой половине недели.

Видео: Telegram / Омск с огоньком