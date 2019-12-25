В Китае подросток зонтом разбил стеклянный мост над пропастью

В момент происшествия на мосту находились туристы.

Несовершеннолетний посетитель ударил зонтом по популярном стеклянном мосту в китайской провинции Хэнань. После этого треснула стеклянная панель, сообщил South China Morning Post.

Инцидент произошел на мосту в туристическом комплексе Baoquan Cliff World. В национальной системе оценки достопримечательностей Китая он имеет высшую категорию 5A.

Сотрудники комплекса оперативно эвакуировали посетителей с моста, после этого объект временно закрыли для туристов. Происшествие активно обсуждают в китайских соцсетях. Многие пользователи стали сомневаться в прочности стеклянных мостов, которые считаются одной из самых популярных туристических достопримечательностей в всей стране.

Сроки ремонта моста и возможные изменения в мерах безопасности пока не раскрывались.

Несколько лет назад стеклянный подвесной мост, расположенный на высоте 1180 метров, треснул под ногами туристов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)