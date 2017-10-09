Видео: в Китае под туристами треснул стеклянный мост

В сети появилось видео, как в Китае под туристами треснул стеклянный мост.

В сети появилось видео, как в Китае под туристами треснул мост.



На кадрах показан стеклянный подвесной мост, расположенный на высоте 1180 метров вдоль горы Тайханьшань. Он оборудован мультимедийными панелями со спецэффектами, которые имитрируют трескающееся стекло.



На представленных кадрах гид наступает на стеклянную часть моста, затем раздается треск и появляются характерные следы поломки, мужчина в истерике падает на колени и начинает кричать.



В этот момент в спокойном расположении духа к нему подходит другой человек. По всей видимости, он знал об особенности моста.





Видео: YouTube/Григорий Вольгин