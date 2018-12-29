Нелепое видео из Владикавказа: Жених при похищении невесты дважды уронил ее

По сети разлетелось видео, как молодой человек роняет свою возлюбленную и падает сам.

По сети разлетелось видео с нелепым похищением невесты из Владикавказа.

Во многих уголках родины до сих пор соблюдаются традиции и обряды. Одним из таких обычаев является похищение невесты женихом. Группа молодых людей на машинах во главе с женихом подкараулили девушку у входа в ресторан. Жених накинул на девушку белое одеяло, взял ее на руки и побежал к машине. Но его преследовали неудачи. Он дважды споткнулся, уронил невесту и потерял шапку.

Друзья жениха снимали происходящее на видео на память об этом событии. Видео попало в сеть и вызвало бурю эмоций у зрителей. Многие советуют девушке повнимательней приглядеться к своему жениху после произошедшего.

Видео: HUE