Их проведут не раньше конца апреля.

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса. Медики начнут тестировать препарат не раньше конца апреля 2020 года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя министра науки и технологий КНР Сюй Наньпина.

Чиновник добавил, что разработка ведется синхронно с другими государствами. Некоторые создаваемые вакцины уже тестируются на животных. Однако создавать лекарство для человека - долгий и сложный процесс. В его создании возникает множество неопределенных факторов. Это связано с тем, что COVID-19 считается совершенно новым заболеванием

Ранее учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса.

Видео: YouTube/

