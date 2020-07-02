В КНР раскрыли информацию о состоянии "Воеводы".

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России. Агентство The Paper напомнило о том, что РФ и США являются самыми крупными ядерными державами в мире. Обе стороны имеют практически одинаковое количество ядерного вооружения. Однако в Москве большая его часть - устаревшая.

Авторы публикации указали на то, что в качестве стратегического вооружения РФ использует устаревшие жидкостные ракеты Р-36М "Воевода". Они составляют около половины ядерных запасов страны. Из-за того, что ракеты созданы в 70ы- годах, их можно считать неактуальными, несмотря на их внушительную мощность.

Журналисты отметили, что РФ создает гиперзвуковой блок "Авангард", а также ракеты "Сарматы", чтобы ликвидировать проблему с устаревшим ядерным вооружением. В ближайшее время "Воевода" будет выведен из эксплуатации. Однако ракета РС-28 "Сармат" все еще не готова.

В Китае рассказали, как Россия может уничтожить авианосный флот США.

Видео: Youtube/Joseph Stalin