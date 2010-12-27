В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

По мнению иностранных СМИ, американцы не готовы начинать открытое противодействие России из-за силовой мощи страны.

США не рассматривают планы нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом сообщили авторы материала в китайском издании Sohu. Они проанализировали действия двух стран.

Иностранцы назвали Россию "гегемоном", так как она обладает "секретом обеспечения мира". В США по-прежнему опасаются Россию несмотря на многократное уменьшение оборонного бюджета страны. ВС России продолжают пребывать в полной боевой готовности, что заставляет Америку "держать порох сухим".

Напомним, что после 1991 года страна получила 70% ядерных сил СССР. Таким образом государство всего имело наземные, морские и воздушные средства атаки и обороны.

Россия - единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями пишут журналисты

Они напомнили, что основной упор в стране делается на ракеты наземного базирования. Они находятся в постоянной боевой готовности со времен "холодной войны".

Ранее Piter.tv писал о том, что посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах.

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