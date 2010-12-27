Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах

Русских считают воинствующей нацией.

Посол России в Китае рассказал о стереотипах иностранцев к нашей нации. Андрей Денисов рассказал, что россиян считают воинствующим народом. Об этом сообщили РИА Новости.

Россиян часто называют "чжаньдоу миньцзу", что можно перевести на русский как "боевая нация" объясняет спикер

Дипломат не знает откуда пошел такой слух: то ли сами китайцы придумали, то ли с Запада. Свое мнение жители Поднебесной подкрепляют историческими сводками о прошлом российского государства. Россиянам приписывают такие качества как смелость, склонность принимать рискованные поступки, несгибаемость духа и решимость двигаться до победного конца.

И наши китайские друзья, у меня их тут немало, в каких-то человеческих разговорах, такие вопросы задают. А правда, что вы воинственная нация? А почему? Я не уставая объясняю, что никакие мы не воинственные, а скорее даже наоборот разъясняет дипломат

Посол в Китае напомнил, что когда-то России приходилось обороняться от опасности извне. Он добавил, что страна сама по себе не вела наступательных войн.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Китай совместно запустят спутники для раздачи интернета.

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