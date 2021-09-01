Модель Jet-HR2 имеет четыре вентилятора и два контроллера.

В Китае научили летать двуногого робота. Об этом рассказали разработчики проекта из Гуандунского технологического института в материале, опубликованном на научном портале arXiv.org. Прототип может летать при помощи двух вентиляторов.

Проект получил название Jet-HR2. Эксперты напомнили, что шагающие роботы являются перспективным направлением за счет их высокой проходимости в сложных условиях. Они способны адаптироваться к препятствиям. "Летающая" модель Jet-HR2 стала развитием модели Jet-HR1, которая была презентована общественности в 2018 году.

Вентиляторы располагаются в ногах робота. Они удерживают аппарат в тот момент, когда одна из ног вытянута вперед. В новой версии число вентиляторов увеличилось до четырех. Два из них - в средней части стоп. Это обеспечивает роботу стабильный взлет. Еще пара вентиляторов находится в верхней части робота. Также прототип имеет два контроллера. Они компенсируют тангаж и рыскание.

Tesla в 2022 году представит прототип антропоморфного робота Tesla Bot.

Видео: Jet Power and Humanoid Robot Lab