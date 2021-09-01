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В Китае научили летать двуногого робота

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Модель Jet-HR2 имеет четыре вентилятора и два контроллера.

В Китае научили летать двуногого робота. Об этом рассказали разработчики проекта из Гуандунского технологического института в материале, опубликованном на научном портале  arXiv.org. Прототип может летать при помощи двух вентиляторов.

Проект получил название Jet-HR2. Эксперты напомнили, что шагающие роботы являются перспективным направлением за счет их высокой проходимости в сложных условиях. Они способны адаптироваться к препятствиям. "Летающая" модель Jet-HR2 стала развитием модели Jet-HR1, которая была презентована общественности в 2018 году. 

Вентиляторы располагаются в ногах робота. Они удерживают аппарат в тот момент, когда одна из ног вытянута вперед. В новой версии число вентиляторов увеличилось до четырех. Два из них - в средней части стоп. Это обеспечивает роботу стабильный взлет. Еще пара вентиляторов находится в верхней части робота. Также прототип имеет два контроллера. Они компенсируют тангаж и рыскание. 

Tesla в 2022 году представит прототип антропоморфного робота Tesla Bot.

Видео: Jet Power and Humanoid Robot Lab

Теги: jet-hr2, китай, наука, робот, технологии
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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